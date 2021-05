Bolivia: arrestato negli Stati Uniti ex funzionario governo Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del governo dell'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, è stato arrestato dalla polizia degli Stati Uniti nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, segnala oggi il quotidiano "El Deber". Si tratta di Rodrigo Mendez Mendizabal, ex capo di gabinetto del ministro degli Interni Arturo Murillo, accusato di aver ricevuto una mazzetta di oltre 500 mila e ricercato dall'Fbi statunitense su mandato della giustizia locale. Mendizabal, riferisce "El Deber", è stato arrestato il 21 maggio dall'Fbi mentre si trovava nello stato della Florida. La magistratura ritiene che l'accusato abbia ricevuto la mazzetta nel quadro di un contratto di acquisto di armi non letali anti sommossa da parte dello Stato boliviano alla società Bravo Tactical Solution, con sede a Miami, per 5.649.137 dollari. L'ex ministro Murillo, attualmente latitante, è indagato a sua volta in Bolivia in una causa che ipotizza lo stesso tipo di reato e per la quale è stato di recente emesso un ordine di cattura internazionale. (segue) (Brb)