Energia: il Giappone stanzia 10 miliardi di dollari per la decarbonizzazione dell'Asean

- Il Giappone si prepara ad inaugurare una nuova iniziativa tesa a sostenere il processo di decarbonizzazione dei dieci Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Fonti governative citate dalla stampa giapponese riferiscono che Tokyo intende assumere un ruolo guida nel processo di decarbonizzazione regionale tramite un fondo di finanziamento per progetti pubblici e privati da 10 miliardi di dollari, teso soprattutto a sostenere la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili e misure di conservazione energetica. Il ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese sta lavorando ad un accordo per una nuova iniziativa con i Paesi Asean, che potrebbe essere ufficializzato il mese prossimo, in occasione di un incontro tra i ministri dell'Economia e dell'Energia degli 11 Paesi coinvolti. Le principali economie globali si sono già impegnate ad azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050, ma ad oggi solo tre Paesi dell'Asean - Cambogia, Myanmar e Laos - hanno assunto lo stesso impegno formale. L'Istituto di ricerca economica per l'Asean e l'Asia Orientale (Eria), una organizzazione internazionale con sede a Giacarta, ha stimato gli sforzi necessari a conseguire la decarbonizzazione dell'Asean entro gli orizzonti temporali del 2050, 2060, 2070 e 2080, e il Giappone intende sostenere il processo sulla base di tale analisi tramite una road map che non preveda limiti temporali vincolanti. (Git)