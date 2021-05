Iraq: due morti e decine di feriti in scontri durante proteste a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono rimaste uccise, e altre 28 sono state ferite, in scontri avvenuti ieri a Baghdad durante le manifestazioni organizzate con lo slogan “Chi mi ha ucciso?” per protestare contro le uccisioni di attivisti e dimostranti registrate di recente in Iraq. Le due vittime sono state uccise da colpi d’arma da fuoco, mentre i feriti sono stati colpiti dai lacrimogeni tirati dalla polizia, che cercava – come riferito da diverse fonti – di disperdere la folla radunata in piazza Tahrir, nel centro della capitale. Decine sono d’altra parte anche i feriti tra le forze di sicurezza, che secondo i media iracheni hanno sparato utilizzando munizioni vere. Le proteste di ieri hanno coinvolto diverse regioni dell’Iraq, oltre alla capitale, specialmente nei governatorati meridionali. È proprio nel centro-sud, a Karbala, che è stato ucciso poche settimane fa l’attivista Ehab al Wazni, la cui morte ha di fatto scatenato una nuova ondata di manifestazioni nel Paese. (segue) (Res)