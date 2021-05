Iraq: due morti e decine di feriti in scontri durante proteste a Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha dato ordine di aprire con urgenza un’inchiesta sulle violenze. "Abbiamo sostenuto la libertà di protesta pacifica in Iraq e abbiamo dato ordine di proteggere le dimostrazioni, esercitare moderazione ed evitare per qualsiasi motivo l'uso di munizioni vere", ha scritto il premier sul suo profilo Twitter. "Oggi apriremo un'indagine trasparente su ciò che è successo negli ultimi momenti della manifestazione in piazza Tahrir", ha aggiunto, sottolineando che "la sicurezza è responsabilità di tutti e dobbiamo tutti partecipare al suo mantenimento". In una nota, la Cellula per i media delle sicurezza irachena ha sottolineato che l'inchiesta sarà condotta dal Comando delle operazioni congiunte e da ufficiali dei ministri di Difesa e Interno. (Res)