Azerbaigian-Armenia: militare armeno morto, Baku chiede di non aggravare tensioni

- Il recente aumento delle vittime tra le Forze armate armene, compreso l'ultimo caso del 25 maggio, richiede lo svolgimento di indagini appropriate. Lo ha scritto su Twitter, Leyla Abdullayeva, la portavoce del ministero degli Esteri azerbaigiano, commentando la notizia della morte di un militare armeno a Revin Shorza, nella regione di Gegharkunik. Il ministero degli Esteri di Erevan ha accusato le Forze armate azerbaigiane di aver ucciso il militare. "Chiediamo all'Armenia di non aggravare la situazione con false dichiarazioni e tenere colloqui costruttivi per risolvere i proglemi", ha detto Abdullayeva. Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di confine della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. (Rum)