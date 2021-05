Americhe: segretaria generale Iberoamericana Grynspan a capo dell'Unctad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo rapporto Unctad pubblicato a maggio, nel primo trimestre del 2021 la ripresa economica globale dopo la pandemia di Covid-19 ha raggiunto il dieci per cento rispetto allo scorso anno e il quattro per cento rispetto al trimestre precedente, in particolare grazie alla crescita delle economie dell'Asia orientale. Il resoconto segnala che il sorprendente rimbalzo nel primo trimestre del 2021 è dovuto in larga parte all'ottima prestazione delle economie dell'Asia orientale nel settore delle esportazioni. I paesi del Sudamerica, si legge, da parte loro hanno avuto un miglioramento sensibile, sebbene non abbiano superato i livelli del 2019. La ripresa del commercio di questo periodo ha riguardato prodotti agroalimentari e minerali, oltre a quelli legati al Covid-19, ovvero prodotti farmaceutici, di comunicazione e apparecchiature da ufficio. Invece il settore energetico ha continuato ad arrancare rimanendo sotto i livelli del 2019. (segue) (Mec)