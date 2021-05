Usa: Biden e Harris incontrano la famiglia di George Floyd alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la vicepresidente, Kamala Harris, hanno incontrato alla Casa Bianca la famiglia di George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis il 25 maggio 2020, esattamente un anno dopo la morte dell’afroamericano. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, ricordando che la morte violenta di Floyd ha innescato violente proteste a livello nazionale contro il razzismo sistemico e la brutalità della polizia. Il fratello di Floyd, Philonese, ha detto ai giornalisti che la famiglia ha avuto un "fantastico" incontro con il presidente e la vice. “Siamo grati per quello che sta succedendo e vogliamo solo che il George Floyd Policing Act venga approvato", ha detto Philonese Floyd in riferimento alla legge contro il razzismo sistemico messa a punto dall’amministrazione Biden. Il progetto legislativo - che andrebbe a istituire un registro nazionale sulla cattiva condotta da parte della polizia – è attualmente bloccato al Senato. Biden si era prefissato l'obiettivo iniziale di far approvare la legislazione entro questa settimana, ma la Casa Bianca ha ritirato tale termine per consentire la continuazione dei negoziati al Congresso. Biden voleva che il suo incontro con i Floyd fosse privato, secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, "per avere una vera conversazione con la famiglia". L'ex agente Derek Chauvin, del dipartimento di polizia di Minneapolis, è stato giudicato colpevole il mese scorso per tutti e tre i capi di accusa nel processo a suo carico per l’uccisione di Floyd: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Video della sorveglianza lo hanno immortalato mentre premeva con il ginocchio sul collo di Floyd per quasi dieci minuti.(Nys)