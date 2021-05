Usa: fonti stampa, Biden verso nomina Nides come ambasciatore in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto l'ex vice segretario di Stato, Thomas Nides, come nuovo ambasciatore Usa in Israele. Lo riferisce l'emittente "Nbc News" citando fonti dell'amministrazione Biden e della Casa Bianca, che confermano quanto anticipato dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Secondo quanto appreso, Biden ha già offerto l'incarico a Nides, sebbene la nomina non sia ancora ufficiale. Non è chiaro quando la Casa Bianca annuncerà pubblicamente la decisione, cui dovrà far seguito l’approvazione da parte del Senato. La notizia giunge nelle ore in cui il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è in visita in Israele e in Cisgiordania per cercare di sostenere il cessate il fuoco tra Hamas e lo Stato ebraico, stipulato dopo undici giorni di violenti scontri. Nides è un ex dirigente della banca d’investimento statunitense Morgan Stanley e ha già servito nella diplomazia Usa come vice segretario di Stato durante l’amministrazione di Barack Obama.(Nys)