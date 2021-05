Messico: Usa declassano valutazione sicurezza aerea del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta il quotidiano "El Economista", nella sua notifica al governo messicano la Faa ha sostenuto di aver effettuato una valutazione all'Agenzia federale per l'aviazione civile del Messico (Afac) tra ottobre 2020 e febbraio 2021 individuando alcune difformità rispetto agli standard minimi di sicurezza stabiliti dall'Icao. L'agenzia degli Stati Uniti ha espresso il suo impegno ad aiutare l'autorità aeronautica messicana a migliorare il proprio sistema di supervisione della sicurezza per tornare a un livello in cui è conforme agli standard Icao. Già 2010 si era verificata la stessa situazione e il Messico aveva impiegato quattro mesi per tornare al livello 1. (segue) (Mec)