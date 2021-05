Perù: Ue condanna attentato attribuito a Sendero Luminoso, "crimine non può restare impunito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha condannato l'attentato avvenuto domenica e costato la vita ad almeno 16 persone in Perù. La presa di posizione europea è stata espressa dall'Alto rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza, Josep Borrell, attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "L'Ue condanna l'uccisione di civili, inclusi bambini, nella regione del Vraem in Perù. Si tratta di un crimine atroce che non può rimanere impunito", ha scritto Borrell. L'Ue, prosegue il messaggio, "è fiduciosa che la giustizia peruviana porti avanti un'inchiesta che permetta trovare i colpevoli e scontare le responsabilità". Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il massacro è attribuibile all'organizzazione terrorista "Sendero Luminoso", formazione guerrigliera particolarmente attiva fino ai primi anni 90 del secolo scorso e oggi presuntamente dedita anche al traffico di droga. (segue) (Beb)