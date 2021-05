Americhe: Fmi, nel 2025 reddito pro capite indietro di dieci anni in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Dipartimento occidentale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, ha stimato che il ritardo nella vaccinazione contro il Covid-19 in America Latina avrà un forte impatto sull'economia e sul livello di povertà della regione e ha previsto che il reddito pro capite scenderà nel 2025 "ad un livello simile a quello del 2015". Secondo quanto afferma Werner in un'intervista pubblicata sul sito dell'Fmi, "l'America Latina ha iniziato a riprendersi dalla significativa caduta subita durante il 2020 e speriamo che la ripresa continui nel 2021", tuttavia "il ritardo nelle campagne di vaccinazione ha portato al fatto che forse la prima metà dell'anno è meno dinamica" di quanto stimato. L'Fmi prevede per la regione una crescita tra il 4 ed il 5 per cento del Pil, ma "dato che il calo nel 2020 è stato intorno al 7 per cento, saremo ancora al di sotto del livello che c'era prima della pandemia". Si tratta di una situazione che si "ripercuoterà nell'area sociale e nella povertà", ha aggiunto. (segue) (Nys)