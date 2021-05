Americhe: Covid, inizia distribuzione vaccino Oxford-Astrazeneca prodotto in Argentina e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia a partire da questa settimana la distribuzione regolare del vaccino contro il Covid-19 di Oxford-AstraZeneca prodotto in Argentina e Messico. L'annuncio è stato dato dai rispettivi presidenti, Alberto Fernandez e Andres Manuel Lopez Obrador in una video-conferenza congiunta. Il capo di Stato messicano ha affermato che grazie all'accordo siglato ad agosto del 2020 per la produzione del vaccino in Argentina e il suo immagazzinamento in Messico "si stanno producendo lotti sufficienti di vaccini per tutta la regione". Sulla stessa linea il presidente argentino ha affermato che "l'accordo permetterà che i messicani e gli argentini, che si sono uniti in uno sforzo ed un lavoro congiunto, oltre a tutti i fratelli latinoamericani, possano avere vaccini". Un primo lotto di 800 mila dosi di AstraZeneca è già stato consegnato lunedì in Argentina, mentre il Messico inizierà a sua volta la distribuzione di una partita di 800 mila dosi questa settimana. (segue) (Nys)