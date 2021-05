Perù: Ue condanna attentato attribuito a Sendero Luminoso, "crimine non può restare impunito" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I messaggi minatori recano la firma del Partito comunista militarizzato del Perù (Mpcp), fazione guidata da Victor Quique Palomino che si differenzia dal Partito comunista del Perù (Pcp), l'autentico e celebre "Sendero Luminoso". Ma come spiega la ministra della Difesa, Nuria Esparch, al di là delle differenti declinazioni, i movimenti che si riconoscono in Palomino sono eredi della stessa matrice armata. "Sendero Luminoso", protagonista di un'intensa attività sovversiva negli anni '80, si era scontrata con la decisa azione di contrasto portata avanti da Fujimori padre, presidente dal 1990 al 2000. Un intervento condotto grazie anche all'operato della controguerriglia che ha suscitato vivaci critiche sulla sua costituzionalità e che, assieme ad altri dossier, ha finito per segnarne la fine politica. (segue) (Beb)