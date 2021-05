Kosovo-Italia: colloquio tra ministra della Giustizia Haxhiu e ambasciatore Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto oggi un incontro con la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Orlando si è congratulato con la ministra Haxhiu per il lavoro svolto e ha rinnovato il sostegno dell'ambasciata italiana nel percorso per il rafforzamento dello stato di diritto in Kosovo. Soddisfazione da entrambe le parti è stata inoltre espressa per le recenti azioni congiunte contro la criminalità organizzata. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, l'ambasciatore Orlando sta per concludere la sua missione in Kosovo in quanto sarà il nuovo inviato speciale del ministero in Libia.(Alt)