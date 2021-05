Kosovo: ministra Esteri Gervalla, 50 per cento degli ambasciatori saranno diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio diplomatico del Kosovo è sottoposto ad una riforma per cui il 50 per cento degli ambasciatori del Paese sarà composto da diplomatici di carriera. Lo ha affermato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, parlando oggi davanti alla commissione parlamentare Esteri a Pristina. "Non ci saranno consoli politici durante il nostro governo", ha dichiarato. Già nei giorni scorsi, la ministra Gervalla ha spiegato che la sostituzione degli ambasciatori kosovari da lei disposta è il primo passo per una più ampia riforma del servizio diplomatico del Kosovo. Anche il premier kosovaro Albnin Kurti ha difeso tale decisione, chiarendo che saranno avviate quanto prima le procedure per nominare i sostituti degli ambasciatori richiamati in patria. "Il governo precedente ha sovraffollato il servizio esterno con diplomatici politici superando la quota legale", ha dichiarato Kurti parlando della "meritocrazia" come il nuovo criterio che guiderà le nomine. (segue) (Alt)