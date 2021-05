Covid: Figliuolo, entro settembre saremo tutti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla pandemia "ne usciremo il prima possibile, saremo tutti vaccinati entro settembre. Poi la scienza va avanti e il virus pure, e va tenuto sotto controllo". E' questa la previsione del commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che è stato intervistato a "Di Martedì", su La7. "Ora non dobbiamo mollare la presa sulle categorie da mettere in sicurezza - ha precisato -, ovvero fragili e over 60 che termineremo entro fine giugno". Il piano vaccinale, ha osservato, "funziona se tutti andiamo nella stessa direzione. In questo momento sono veramente soddisfatto. Le Regioni stanno chiamando le persone. Ci si sta rendendo conto che in alcune fasce di età mancano persone di cui, magari una piccola parte non si vuole vaccinare, molte non hanno un grado di informatizzazione sufficiente per accedere al servizio". Al momento, ha poi precisato, "siamo a circa 25 milioni di persone scudate da effetti gravi della malattia. Quando siamo arrivati somministravamo il 70 per cento dei vaccini distribuiti, ora siamo al 90-95 per cento". Quanto ai vaccini in vacanza, ha aggiunto: "io non sono contrario, la priorità è vaccinarsi. Se ci sono le condizioni la Conferenza delle Regioni può fare delle proposte ma voglio un quadro armonico. Se ci sono casi particolari guardiamoli ma volevo evitare transumanze di vaccini e vaccinatori dove ci sono presidi piccoli". Rispondendo infine a una domanda sul suo futuro, ha affermato: "preferisco continuare a fare il militare, magari con un altro bellissimo incarico. Sono una persona comune che ha avuto la fortuna di vincere un concorso all'Accademia militare e di impegnarmi, studiare e poi operare sul campo raggiungendo il vertice della mia forza armata. Sono sempre stato al servizio del mio Paese. Ho visto tante persone nei posti martoriati del mondo che quando vedevano una divisa, in particolare di un militare italiano, vedevano giustizia e protezione".(Rin)