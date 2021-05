Siria: Italia, Usa, Francia, Regno Unito e Germania su elezioni, “non giuste né libere” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria si appresta a tornare alle urne, domani, per una nuova tornata delle elezioni presidenziali, che salvo sorprese dovrebbero confermare per un quarto mandato l’attuale capo dello Stato, Bashar al Assad. Le operazioni di voto si terranno domani sul territorio nazionale, dopo che la scorsa settimana hanno espresso il loro voto presso ambasciate e consolati i siriani residenti in 46 Paesi. I candidati, oltre all’attuale presidente, sono l’ex ministro di Stato per gli Affari parlamentari Abdullah Salloum Abdullah, esponente del Partito socialista unionista (piccola formazione politica appartenente alla medesima coalizione parlamentare del partito Baath di Assad), e l’avvocato Mahmoud Mar’i, esponente dell’opposizione interna al presidente e membro della delegazione che partecipa per conto di quest’ultima alla Commissione costituzionale per la Siria a Ginevra. La decisione di tenere nuove elezioni presidenziali ha rappresentato un evidente strappo di Assad rispetto al processo politico sotto l’egida dell’Onu, che non monitorerà le operazioni di voto, in un momento in cui anche i negoziati politici “ufficiali” – nell’ambito della Commissione costituzionale, sotto l’egida dell’organizzazione internazionale – sono in stallo da mesi e sembrano destinati al fallimento. (Nys)