Armenia-Azerbaigian: Erevan denuncia morte militare, pronti a rispondere (2)

- "La condotta ostile dell'Azerbaigian nel nostro territorio sovrano autorizza l’Armenia a prendere le misure necessarie e adeguate per proteggere la propria sovranità e integrità territoriale e garantire la sicurezza della popolazione", ha riferito il ministero degli Esteri, secondo cui si avvierà presto un'indagine internazionale per scoprire tutte le circostanze dell'incidente. Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di confine della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. (Rum)