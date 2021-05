Americhe: segretaria generale Iberoamericana Grynspan a capo dell'Unctad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il resoconto sottolinea infine che la ripresa degli scambi commerciali continuerà a crescere nel 2021, rimanendo forte in particolar modo nella seconda metà dell'anno, soprattutto per i Paesi sviluppati e quelli dell'Asia orientale, mentre ci saranno ancora problemi in altre aree del mondo. Le previsioni del rapporto indicano che nel secondo trimestre del 2021 si raggiungeranno scambi commerciali di beni e servizi pari ad un valore di 6.600 miliardi di dollari, che equivalgono ad un miglioramento del 31 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel rapporto si precisa che la ripresa degli scambi dipenderà in ogni caso da un allentamento delle misure restrittive dovute al Covid-19, da condizioni fiscali e macroeconomiche favorevoli, dalla riduzione delle politiche protezionistiche e da un trend positivo sui prezzi delle materie prime. (Mec)