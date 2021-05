Irlanda: Donohe respinge proposta Biden su tassa minima al 15 per cento su grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda non ha intenzione di aumentare la sua aliquota d'imposta sulle società dall’attuale 12,5 per cento al 15 per cento proposto dall’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden. Lo ha detto ai microfoni dell’emittente “Sky News” Paschal Donohoe, ministro delle Finanze irlandese e presidente dell'Eurogruppo. La tassa minima sulle imprese in Irlanda è attualmente una delle più basse tra i paesi sviluppati. Donohoe ha spiegato di avere "significative riserve" sull’iniziativa lanciata dal presidente degli Stati Uniti per incoraggiare i paesi di tutto il mondo ad adottare aliquote minime di imposta sulle società al fine di impedire alle aziende di spostare i propri profitti ed evitare pagamenti in futuro. Donohoe ha dichiarato: "Abbiamo riserve davvero significative in merito all’aliquota fiscale effettiva minima globale a un livello tale da significare che solo alcuni paesi e determinate economie possono trarre vantaggio da quella base, abbiamo una preoccupazione davvero significativa al riguardo”, ha detto l’esponente dell’esecutivo di Dublino. La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha annunciato il 20 maggio scorso una proposta da parte statunitense per l’introduzione di una tassa minima globale al 15 per cento sulle grandi imprese, il cui obbiettivo è quello di “mettere fine alla corsa al ribasso fra gli Stati sul fronte dell'imposizione fiscale”. L’esponente dell’amministrazione Biden ha spiegato che è necessario “lavorare in modalità multilaterale per mettere fine alla concorrenza sulle tasse”, sottolineando che quella del 15 per cento è solo una base per un futuro confronto.(Rel)