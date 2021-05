Americhe: Covid, inizia distribuzione vaccino Oxford-Astrazeneca prodotto in Argentina e Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto del 2020, AstraZeneca e l'Università di Oxford avevano annunciato l'accordo con Messico e Argentina per la produzione in loco fino a 250 milioni di dosi del vaccino da distribuire nella regione entro il primo semestre di quest'anno. Il laboratorio argentino mAbxience, è incaricato di produrre la sostanza attiva delle dosi mentre al messicano Liomont spetta l'invasamento e il confezionamento. L'accordo tra le parti prevedeva che il costo del finanziamento della produzione sarebbe stato assunto dalla fondazione del magnate messicano delle tlc, Carlos Slim. Di questa produzione il governo argentino ha quindi acquistato preventivamente 22,4 milioni di dosi. Tuttavia, mentre mabXience ha iniziato la produzione nei tempi stabiliti ed ha effettuato a febbraio il primo invio in nordamerica del principio attivo, la controparte messicana si è imbattuta in difficoltà che hanno ritardato il processo di confezione e il successivo invio fino ad oggi. (segue) (Nys)