Americhe: Covid, inizia distribuzione vaccino Oxford-Astrazeneca prodotto in Argentina e Messico (4)

- In Messico si contano 2.397.307 casi di contagio e 221.695 morti. Il paese adotta un sistema "a semaforo" che permette riaperture statali modulate sulla portata del contagio. Il progressivo attenuarsi dei contagi ha portato, fino al 6 giugno sedici stati a godere delle condizioni più incoraggianti, e nessuno si trova nella fascia più critica. Tutto il resto del paese si trova nel secondo grado di allarme, tranne Queretaro, in "arancione" Le autorità farmaceutiche hanno approvato l'uso in emergenza di ben sei vaccini. A Panama si registrano ad oggi 374.356 casi confermati e 6.346 decessi. Il paese, circa 4,2 milioni di abitanti e una incidenza non trascurabile della malattia, ha sofferto una severa ripresa di contagi a inizio anno, cui ha risposto con una stretta sulle attività e i movimenti. A metà maggio si registra una giornata di zero vittime, prima volta dall'inizio della crisi. (segue) (Nys)