Perù: Ue condanna attentato attribuito a Sendero Luminoso, "crimine non può restare impunito" (4)

- Non è comunque la prima volta che Sendero luminoso, oggi apparentemente confinato nella sola regione disagiata del Vraem, accende i riflettori su di sé alla vigilia di una elezione. Il 4 giugno del 2011, un giorno prima del ballottaggio presidenziale che avrebbe dato la vittoria a Ollanta Humala, anche in questo caso contro Keiko, un'imboscata si chiuse con la morte di cinque militari. Alla vigilia delle amministrative del 2014, il grupo terroristico rivendicava l'assalto a un convoglio che trasportava materiale elettorale, scortato da 28 militari: due gli agenti morti e cinque i feriti. Ad aprile 2016, ancora una volta il giorno prima di elezioni presidenziali perse da Keiko, otto militari e due civili morivano in seguito a un attacco sferrato contro la pattuglia destinata a vigliare su un seggio elettorale. Ma anche il 23 marzo, tre settimane prima del primo turno delle attuali presidenziali, il gruppo si è intestato un massacro nella città di Huarcatan, provincia di Ayacucho, con il sequestro e il successivo omicidio di quattro membri di una famiglia individuata come "autodifesa". (segue) (Beb)