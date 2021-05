Bolivia: indice di attività economica cresce del 5,3 nei primi quattro mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice globale di attività economica (Igae) è cresciuto in Bolivia del 5,3 per cento nei primi quattro mesi del 2021. Lo riferisce il ministro dell'Economia e delle finanze pubbliche, Marcelo Montenegro, ad "Agencia boliviana de informacion" sottolineando che l'espansione economica registrata all'inizio dell'anno mostra vigore nella ripresa dell'economia. "Ad aprile il tasso di variazione dell'indice di attività economica è cresciuto al 5,3 per cento, dopo che lo scorso anno nello stesso periodo abbiamo registrato una contrazione pari all'8,8 per cento. Siamo su un percorso di graduale ripresa", ha affermato. Il ministro ha anche informato che nel quadrimestre l'inflazione è cresciuta dello 0,45 per cento. Un altro indicatore importante indicato da Montenegro è il valore delle esportazioni. "Nei primi quattro mesi dell'anno le esportazioni mostrano un interessante aumento di circa 750 milioni di dollari. Allo stesso modo, le importazioni hanno raggiunto un volume pari a 767 milioni di dollari, rispetto al primo quadrimestre del 2020 quando il volume fu di 240 milioni di dollari", ha sottolineato il ministro. Montenegro ha anche evidenziato la riduzione dei livelli di disoccupazione in Bolivia. Tra gennaio e aprile gli occupati hanno raggiunto cifra 3.995.000, di questi almeno 100.000 sono sono entrati nel lavoro negli ultimi quattro mesi. "A gennaio il tasso di disoccupazione era del 9,7 per cento, a febbraio dell'8,9 per cento, a marzo dell'8,1 e ad aprile ha raggiunto il 7,6 per cento", ha detto. Il Montenegro ha spiegato che i settori che sono tornati a generare lavoro sono stati principalmente il commercio, l'edilizia e l'industria manifatturiera.(Brb)