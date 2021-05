Brasile: Butantan riprende produzione vaccino SinoVac dopo stop per esaurimento scorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di ricerca scientifica brasiliano Butantan, legato al governo dello Stato di San Paolo, ha reso noto di essere pronto a riprendere il confezionamento delle dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinovac dopo lo stop imposto per esaurimento scorte del principio attivo lo scorso 14 maggio. La produzione riprende dopo l'arrivo in Brasile di un nuovo lotto da oltre 3 mila litri di principio attivo dell'immunizzante inviato dalla Cina, utile alla produzione di oltre 5 milioni di dosi del vaccino. "I principi attivi saranno trasportati immediatamente al Butantan e la produzione inizierà subito", ha detto il governatore di San Paolo, Joao Doria in una conferenza stampa convocata all'aeroporto di Guarulhos. "Il Butantan opererà 24 ore al giorno per accelerare la produzione di vaccini. Entro il termine di 14 giorni, consegneremo già 5 milioni di dosi di vaccino", ha detto il governatore. (segue) (Nys)