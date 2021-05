Brasile: Butantan riprende produzione vaccino SinoVac dopo stop per esaurimento scorte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 14 maggio il Butantan aveva completamente sospeso la produzione di CoronaVac per mancanza di materie prime. Questo aveva causato un'interruzione anche nella somministrazione di vaccini in almeno 18 stati, con ritardi nell'applicazione della seconda dose. L'istituto attendeva il rilascio da parte del governo cinese di un lotto con 10.000 litri di principio attivo farmaceutico (Ifa), sufficiente per la preparazione di 18 milioni di dosi, per poter riprendere la produzione. Quantità corrisponde al necessario per produrre il numero di vaccini che dovrebbero essere consegnati al ministero della Salute a maggio e giugno. Al momento sono stati consegnati solo i primi 3.000 litri (segue) (Nys)