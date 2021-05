Farnesina: Di Maio nomina Sebastiano Cardi nuovo capo di gabinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebastiano Cardi, il numero due degli ambasciatori, sarà il nuovo capo di gabinetto del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al posto dell'ambasciatore Ettore Sequi, nominato segretario generale della Farnesina. A capo della direzione Affari politici al posto di Cardi, secondo quanto si apprende, andrà Pasquale Ferrara, che già Di Maio aveva nominato inviato speciale del ministero per la Libia. Nicola Orlando, attuale ambasciatore in Kosovo ed ex vice ambasciatore d’Italia a Tripoli, sarà il nuovo inviato speciale del ministero in Libia. (Res)