Albania: Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, avviare rapidamente colloqui adesione Ue (2)

- L'Albania ha presentato domanda di adesione all'Ue nel 2009 e la Macedonia del Nord nel 2004. L'anno scorso l'Unione europea ha dato il via libera per l'avvio dei negoziati di adesione per entrambi i Paesi, avendo essi soddisfatto a pieno titolo i criteri richiesti. La data per la prima riunione intergovernativa dovrebbe essere fissata nella riunione di giugno del Consiglio dell'Ue. Tuttavia, la Bulgaria ha bloccato l’avvio ufficiale dei colloqui per la Macedonia del Nord, chiedendole di riconoscere formalmente che la sua lingua ha radici bulgare e di eliminare una presunta retorica antibulgara. Skopje afferma che l'identità e la lingua della Macedonia non sono un tema di discussione. I paesi dei Balcani occidentali si trovano in fasi diverse dei colloqui di adesione all'Ue. La Serbia e il Montenegro hanno già iniziato a negoziare alcuni capitoli dei loro accordi di adesione. Il Kosovo e la Bosnia hanno firmato un accordo di stabilizzazione e associazione, che rappresenta il primo passo verso l'adesione. (Alt)