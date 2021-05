Balcani: eurodeputata Von Cramon a "Nova", allargamento dell'Ue è una questione geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento dell'Unione europea alla regione dei Balcani va trattato come una questione geopolitica e non di politica interna dei Paesi membri. E' quanto affermato in un’intervista ad “Agenzia Nova” dall’eurodeputata Viola Von Cramon, relatrice per il Kosovo nel Parlamento Ue. L’eurodeputata tedesca ha in questo modo espresso l'auspicio che la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo possa avvenire durante la presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Ue, ovvero entro la fine del secondo semestre del 2021, osservando che per tale obiettivo "serve un approccio costruttivo da parte di tutti i Paesi membri". Il Kosovo, secondo Von Cramon, ha dato adempimento a tutte le riforme necessarie per ottenere la liberalizzazione dei visti per cui ora l'ago della bilancia per concretizzare tale risultato è il voto favorevole di tutti i Paesi membri dell'Ue. Il ruolo decisivo, a suo modo di vedere, spetta dunque alla Francia, che assumerà a sua volta la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue nel primo semestre 2022. (segue) (Pav)