- REGIONE- L'assessore regionale alla Sanità e integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato e l'assessora regionale alla transizione ecologica Roberta Lombardi inaugurano il "Bosco del Respiro" dedicato alle vittime del Covid-19, presso l'azienda ospedaliera Sandro Pertini. Il nuovo spazio verde ricade nel più ampio progetto "ossigeno" che prevede la piantumazione di nuovi alberi in tutta la regione. Partecipano all'inaugurazione il direttore generale Asl Roma 2, Giorgio Casati, il direttore sanitario Asl Roma 2, Marina Cerimele, il direttore presidio ospedale Sandro Pertini, Dott.ssa Cristiana Bianchini, il Direttore Uoc pneumologia ospedale Sandro Pertini, Maria Cristina Zappa. L'evento si svolge presso l'Azienda Ospedaliera Sandro Pertini in via dei Monti Tiburtini, 385 a Roma. (ore 16:30) (segue) (Rer)