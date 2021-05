Usa: repubblicani preparano controproposta da 1.000 miliardi a piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Partito repubblicano statunitense sono pronti a presentare alla Casa Bianca una controproposta al piano per le infrastrutture elaborato dal presidente Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che i conservatori potrebbero far pervenire il loro progetto, il cui budget dovrebbe essere di 1.000 miliardi di dollari, già nella giornata giovedì, 26 maggio. Il senatore repubblicano Shelley Moore Capito, che ha guidato i colloqui per conto del suo partito, ha rivelato ai giornalisti le intenzioni dei conservatori dopo un incontro a porte chiuse con un gruppo di colleghi senatori. "Penso che il popolo americano sia con noi su questo tema per quello che riguarda le infrastrutture di base", ha detto Capito, aggiungendo che i repubblicani sono "delusi" dal fatto che l'ultima proposta di Biden include la cosiddetta “infrastruttura umana". I conservatori si oppongono al fatto che il piano per le infrastrutture di Biden, la cui portata è stata ridotta da 2.500 a 1.700 miliardi, continua a includere dossier giudicati poco coerenti con il progetto, come i servizi per il welfare lavorativo, l’assistenza ai genitori lavoratori e tutta una serie di altre disposizioni inerenti il campo dei diritti sociali.(Nys)