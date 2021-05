Americhe: Fmi, nel 2025 reddito pro capite indietro di dieci anni in America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Werner ha sottolineato che il 60 per cento del sostegno finanziario che l'Fmi ha concesso durante la pandemia è stato diretto in America Latina attraverso linee di emergenza, linee contingenti e l'estensione di alcuni programmi e che la dimensione dell'attuale crisi ha obbligato a ripensare anche il concetto di "stabilizzazione macroeconomica" includendo anche i fattori sociali oltre che quelli finanziari e fiscali. Il Fondo monetario "è passato a pensare al concetto di stabilizzazione macroeconomica come un concetto più ampio, in cui non è solo sufficiente stabilizzare variabili finanziarie, ma anche proteggere e migliorare alcuni indicatori sociali, anche durante i processi di stabilità macrofinanziaria", ha dichiarato. Secondo il direttore del dipartimento occidentale l'Fmi "si è evoluto anche nei suoi strumenti finanziari: dall'avere solo strumenti correttivi è passato ad avere anche strumenti preventivi come linee di credito flessibili e linee di credito preventive". (Nys)