Messico: Usa declassano valutazione sicurezza aerea del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale dell'aviazione degli Stati Uniti (Faa) ha declassato la propria valutazione di sicurezza aerea per il Messico, passando il paese dalla categoria 1 alla 2 per non aver rispettato gli standard di sicurezza stabiliti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao). Per effetto della decisione del governo statunitense, le compagnie aeree messicane potranno mantenere operativi i collegamenti con gli Usa, ma non potranno offrire nuovi servizi o aprire nuove tratte. Inoltre le compagnie aeree statunitensi non potranno più vendere biglietti su voli operati da società messicane. (segue) (Mec)