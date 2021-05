Cile: muore migrante venezuelana muore nel tentativo di attraversare il confine dalla Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna venezuelana di 59 anni è morta nel tentativo di superare la frontiera tra la Bolivia e il Cile. Lo conferma la polizia della città di frontiera cilena di Colchane che ha ritrovato il corpo senza vita della donna. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, la migrante faceva parte di una carovana in viaggio dalla Bolivia attraverso un passaggio irregolare tra i due Paesi. Il gruppo di migranti era composto da un giovane, dalla donna e da due minori. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2:30 del mattino quando la donna avrebbe iniziato a mostrare segni di ipotermia. Il sindaco di Colchane, Javier García Choque, ha espresso il proprio rammarico per questa nuova tragedia: si tratta infatti della sesta morte di un migrante registrata nel 2021. Il primo cittadino ha chiesto alle autorità una soluzione globale alla questione migratoria facendo anche appello a coloro che cercano di attraversare l'altopiano di non farlo a causa delle condizioni climatiche molto avverse per via dell'inverno. Nei mesi di febbraio e marzo, più di mille venezuelani si sono avventurati nel tentativo attraversare l'area, il che ha causato problemi di approvvigionamento anche alla popolazione locale non abituata a certi flussi migratori, oltre a una difficile situazione sanitaria in una regione vulnerabile, soprattutto durante la pandemia di Covid-19. Nella zona sono già stati allestiti campi di quarantena per migranti e si teme che dato l'alto numero delle persone, la situazione diventi ingestibile a livello sanitario. (Abu)