- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa di presentazione della Stagione estiva dell'Auditorium-Fondazione Musica per Roma. Sarà possibile seguire la conferenza in streaming.(ore 10:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il Piano strategico Agrifood. Sarà possibile seguire la conferenza in streaming. (ore 12:30) (segue) (Rer)