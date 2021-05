Bielorussia: diplomatico russo incontra Sapega, sta bene, non ha subito maltrattamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l’avvocato di Sapega, Aleksander Filanovich, ha fatto sapere che la sua assistita resterà in carcere per due mesi. “Sofia è stata interrogata oggi. È stata accusata di un reato penale ed è stata disposta una misura cautelare: la detenzione per un periodo di due mesi. Il luogo di detenzione del sospettato è il centro di custodia cautelare del Kgb (il Servizio di sicurezza bielorusso). L'indagine viene condotta dal Comitato investigativo della Bielorussia”, ha detto Filanovich. L’avvocato ha spiegato all’edizione russa della “Bbc” che a causa di un accordo di non divulgazione, non poteva spiegare esattamente ciò di cui la sua cliente è stato accusato. Secondo Filanovich, gli inquirenti stanno preparando ora informazioni per i diplomatici russi e, probabilmente, presto “le renderanno note attraverso i media statali”. Sofia Sapega, cittadina russa di 23 anni, è la ragazza di Roman Protasevich, il dissidente arrestato in seguito al dirottamento del volo Ryanair avvenuto domenica scorsa. (Rum)