Americhe: segretaria generale Iberoamericana Grynspan a capo dell'Unctad

- Il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha designato la costaricense Rebeca Grynspan a capo della Conferenza dell'Onu per il Commercio e lo Sviluppo (Unctad). La designazione dell'ex vicepresidente del Costa Rica (in carica dal 1994 al 1998) ed attuale segretaria generale Iberoamericana dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea generale. Grynspan è stata a capo del principale organo iberoamericano fin dal 2014, ed è considerata una delle personalità più influenti della regione. Nell'ultimo summit iberoamericano tenuto ad aprile in Andorra, la costaricense ha rivolto un appello alla "solidarietà internazionale" per evitare "di retrocedere di un decennio" nella regione come conseguenza della crisi sanitaria ed economica prodotta dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Mec)