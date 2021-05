Kosovo: ministra Esteri Gervalla, 50 per cento degli ambasciatori saranno diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri Gervalla e il governo guidato da Kurti sono stati attaccati dei partiti dell'opposizione, in particolare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), per la scelta di rimuovere diversi ambasciatori all'estero. Secondo quanto spiegato in precedenza dalla ministra Gervalla, le recenti dimissioni di diversi ambasciatori kosovari all'estero sono un passo in un più ampio processo di riforma nel servizio diplomatico del Paese. La ministra degli Esteri ha osservato che si tratta di decisioni prese "nello spirito del programma approvato dal governo". Scrivendo su Facebook, Gervalla ha detto che questa decisione sarà seguita da altre "a livello strutturale del ministero" degli Esteri e "sarà sostenuta da una nuova legislazione, che ristrutturerà il servizio diplomatico sulla base degli standard internazionali". (segue) (Alt)