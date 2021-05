Brasile: marcia politica con Bolsonaro, esercito apre indagine su ex generale ed ministro Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato maggiore dell'esercito del Brasile ha aperto un'indagine disciplinare sull'ex ministro della Salute, il generale Eduardo Pazuello, per aver partecipato, in presunta violazione del regolamento militare, a una manifestazione politica con il presidente Jair Bolsonaro. L'ex ministro aveva affiancato il capo dello Stato e i suoi sostenitori in un corteo di motociclette tenuto domenica nelle vie di Rio de Janerio. Pazuello ha partecipato all'intero evento, ha effettuato il percorso in moto ed è stato accanto al presidente mentre questi effettuava un discorso ai simpatizzanti. Come il presidente, Pazuello non ha mai indossato la mascherina sanitaria. (segue) (Brb)