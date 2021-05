Brasile: marcia politica con Bolsonaro, esercito apre indagine su ex generale ed ministro Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricostruisce il quotidiano "G1", Pazuello non solo avrebbe ignorato le misure sanitarie imposte per contenere la pandemia non utilizzando la maschera e partecipando a un evento con grande concentrazione di persone, ma avrebbe anche violato il regolamento disciplinare dell'esercito, che considera trasgressione per i generali a tre stelle, in servizio attivo "manifestare, pubblicamente, i militari attivi, senza essere autorizzati, su questioni di natura partitica". Lo statuto recita infatti che "Le manifestazioni collettive sono vietate, sia per atti dei superiori che per quelli di natura esigente o politica". Dopo l'apertura del procedimento Pazuello avrà 72 ore per presentare la sua difesa davanti al comandante generale dell'esercito, che deciderà che misure adottare. (Brb)