Lituania: Parlamento vota contro dibattito su proposta di legge per legalizzare unioni tra gay

- Il Parlamento della Lituania ha votato contro la discussione di un disegno di legge che legalizza le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Con 63 voti a favore e 65 contro l'Assemblea nazionale ha rigettato la discussione in Aula del provvedimento, che secondo i contrari aprirebbe le porte "per il matrimonio tra persone dello stesso sesso". I firmatari del disegno di legge hanno affermato che adatteranno la proposta di legge in modo da accogliere in parte alcuni rilievi poste e la ripresenteranno nuovamente in Parlamento in autunno. Secondo quanto riportato dai media lituani, circa il 70 per cento dei cittadini sarebbe contrario alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come rilevato in un recente sondaggio. Un terzo dei parlamentari del partito conservatore al governo Unione della patria - Democratici cristiani di Lituania, ha votato contro il dibattito sul disegno di legge, mentre 15 esponenti dei liberali, che fanno parte della maggioranza, hanno firmato una petizione per chiedere l'istituzione di un referendum. (Res)