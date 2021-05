Roma 2021: Gualtieri, periferie abbandonate da Raggi e supplisce Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In periferia ho incontrato cittadine e cittadini che, dopo cinque anni di promesse si trovano sempre senza nulla. Le uniche risposte concrete le sta dando la Regione Lazio che sta facendo un lavoro straordinario svolgendo un ruolo concreto di supplenza del Campidoglio". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri, a margine dell'assemblea pubblica degli iscritti del Partito democratico romano alla Città dell'Altra Economia. "I cittadini lo sanno benissimo ma noi non ci limitiamo a denunciare: vogliamo una politica più alta per le periferie oltre alle opere primarie - ha aggiunto -. Vogliamo servizi, accessibilità e lavoro: saranno il nostro assillo per la campagna elettorale, ma soprattutto per i cinque anni di amministrazione che verranno dopo". (Rer)