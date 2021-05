Lavoro: Orlando, su blocco licenziamenti polemica ingiustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul blocco dei licenziamenti "si è sviluppata una polemica assolutamente ingiustificata, priva di fondamento". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al Tg3. "Non voglio cadere nelle polemiche – ha aggiunto -. Sono soltanto preoccupato di dare quanti più strumenti possibili per evitare effetti negativi sui lavoratori italiani. La norma è stata trasmessa nelle forme dovute al Consiglio dei ministri, illustrata in una conferenza stampa. Si tratta di una norma ispirata esclusivamente al buon senso".(Rin)