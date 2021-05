Libia: bilancio unificato 2021, ennesimo rinvio della Camera dei rappresentanti di Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di bilancio generale unificato della Libia per il 2021 si è nuovamente arenata nella Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento che si riunisce nell'est del Paese. Il deputato eletto nella città di Tarhuna, Abu Bakr Saeed, ha confermato in una dichiarazione ad "Agenzia Nova" che i lavori sono stati aggiornati a lunedì prossimo, 31 maggio, senza alcun accordo. La sessione parlamentare iniziata ieri e durata due giorni è stata testimone di disaccordi e aspri litigi tra i deputati, che sono sfociati in un ennesimo vicolo cieco. Secondo Saeed, è diritto del Consiglio di presidenza e del Governo di unità nazionale emettere una decisione sulle disposizioni finanziarie temporanee, nel caso in cui la legge di bilancio generale non possa essere emanata in nessuna circostanza, indicando in tal senso la possibilità che i deputati possano nuovamente fallire. La sessione odierna, presieduta dal primo vicepresidente del Parlamento, Fawzi al Nuwairi, ha visto la presenza di appena 78 deputati, meno del quorum richiesto per votare sul bilancio. Il presidente del parlamento, Aguila Saleh, non ha partecipato alla sessione odierna. Vale la pena ricordare che l'approvazione del bilancio unificato rappresenta un passo rilevante per il cammino di transizione democratica della Libia, che si prevede culminerà con le elezioni presidenziali e legislative del 24 dicembre 2021. Non da ultimo, si tratta di un passaggio di cui il premier ad interim, Abdulhamid Dabaiba, necessita per realizzare le promesse fatte alla popolazione libica, prima fra tutte la fornitura di servizi essenziali, quali elettricità e risorse idriche. (segue) (Lit)