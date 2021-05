Libia: bilancio unificato 2021, ennesimo rinvio della Camera dei rappresentanti di Tobruk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del budget, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare in esclusiva, prevede un volume complessivo di 93,8 miliardi di dinari libici, in leggero calo rispetto ai 97 miliardi di dinari della bozza precedente (circa 700 milioni di dollari). Vale la pena ricordare che la Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento monocamerale con sede a Tobruk) aveva bocciato lo scorso 20 aprile una prima bozza proposta dal governo, considerandola sostanzialmente troppo alta e inflativa. In particolare, il governo ha modificato la voce relativa ai salari aumentandola a 34,6 miliardi di dinari, dopo aver inizialmente stanziato una cifra di 33,3 miliardi di dinari. In crescita anche il secondo capitolo concernente il budget per la gestione delle agenzie statali e dei ministeri, passato da 11,9 miliardi di dinari libici a 12,6 miliardi di dinari. (segue) (Lit)