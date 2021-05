Difesa: consultazioni tra Russia e Usa su interazione di navi ed equipaggi di aeromobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e gli Stati Uniti hanno discusso oggi dell'interazione degli equipaggi di navi e aeromobili, l'attuazione delle regole dell'Accordo del 1972 per ridurre la possibilità di un incidente in mare tra i due Paesi e, nel caso si verificasse, per evitare che si intensifichi. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa di Mosca chiarendo che oggi si sono tenute consultazioni russo-statunitensi programmate sull'attuazione dell'accordo del 1972. "Le parti hanno discusso l'interazione degli equipaggi di navi e aeromobili, l'attuazione delle regole previste dall'accordo", si legge nel comunicato. Il prossimo ciclo di consultazioni con gli Stati Uniti su l'attuazione dell'accordo è previsto per il 2022, ha aggiunto il dicastero. (Rum)