Farnesina: online il nuovo numero della newsletter sulla diplomazia economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato oggi il nuovo numero della newsletter mensile sulla diplomazia economica della Farnesina a cura di "Agenzia Nova". Il focus del quinto numero del 2021 è dedicato al ruolo degli Investimenti diretti esteri per favorire la crescita economica, attraverso la promozione del made in Italy. Il numero della newsletter di maggio è arricchito con delle schede relative alle opportunità d’investimento in diversi settori in Spagna, Norvegia, Germania, Arabia Saudita, Oman, Stati Uniti, Messico e Brasile. Inoltre, la newsletter offre una panoramica sul rapporto Ice-Prometeia, secondo cui la domanda globale crescerà nuovamente dopo la crisi. Questo numero è arricchito anche dalla sezione “Strumenti per l’internazionalizzazione”, che fornisce il quadro sugli strumenti a sostegno delle imprese proiettate verso l’estero. La newsletter contiene anche una sezione dedicata agli appuntamenti in agenda per le imprese che operano all'estero. CLICCA QUI per leggere la newsletter.(Res)