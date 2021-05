Usa: Covid, metà della popolazione completamente vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metà degli adulti negli Usa, oltre 129 milioni di persone, è ora completamente vaccinata contro il coronavirus. Lo confermano gli ultimi dati resi noto oggi dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti. Gli Usa hanno aperto le vaccinazioni a chiunque abbia più di 16 anni a metà aprile e approvato il vaccino Pfizer per chiunque abbia più di 12 anni quasi due settimane fa. All'inizio di maggio il presidente Joe Biden ha fissato l'obiettivo di convincere il 70 per cento degli adulti a ricevere almeno la prima dose di un vaccino anti-Covid entro il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza. (Nys)