Covid: Letta, da Draghi scelte giuste, guardiamo a futuro con speranza

- "Tra Salvini e Speranza, Draghi non è stato nel mezzo. Ha assunto una posizione basata su riaperture irreversibili, sul rigore e sui dati scientifici. Non ha dato retta a chi chiedeva subito aperture sbracate, che non avevano in quel momento una evidenza". Lo ha detto a "Di Martedì" il segretario del Pd Enrico Letta. "Penso che siamo in un momento bellissimo – ha aggiunto -. Dopo un anno e mezzo di dramma, disastro, di lutti, guardiamo al futuro con speranza perché si sono fatte le scelte giuste".(Rin)