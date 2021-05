Siria: Italia, Usa, Francia, Regno Unito e Germania su elezioni, “non giuste né libere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in programma per domani in Siria “non saranno libere né giuste”. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto dei ministri degli Esteri di Italia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania, rispettivamente Luigi Di Maio, Antony Blinken, Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab e Heiko Maas. “Denunciamo la decisione del regime di (Bashar al) Assad di tenere un'elezione al di fuori del quadro descritto nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sosteniamo le voci di tutti i siriani, comprese le organizzazioni della società civile e dell'opposizione siriana, che hanno condannato il processo elettorale come illegittimo”, spiega la nota. “Come delineato nella risoluzione, elezioni libere ed eque dovrebbero essere convocate sotto la supervisione delle Nazioni Unite secondo i più elevati standard internazionali di trasparenza e responsabilità – proseguono i capi della diplomazia - Affinché un'elezione sia credibile, dovrebbe essere consentito a tutti i siriani di partecipare, inclusi gli sfollati interni, i rifugiati e i cittadini in diaspora”. Per i ministri degli Esteri “senza tali elementi questa elezione fraudolenta non rappresenta alcun progresso verso una soluzione politica”. “Esortiamo la comunità internazionale a respingere inequivocabilmente questo tentativo del regime di Assad di riconquistare la legittimità senza porre fine alle sue gravi violazioni dei diritti umani e senza partecipare in modo significativo al processo politico facilitato dalle Nazioni Unite per porre fine al conflitto. Ribadiamo il nostro fermo sostegno agli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria volti a promuovere una soluzione politica, basata su tutti gli aspetti dell'Unscr 2254, che protegga la prosperità futura ei diritti di tutti i siriani, compreso il diritto di voto in elezioni libere ed eque”, conclude il comunicato. (segue) (Nys)